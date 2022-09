Gela. La scorsa notte, un rogo si è sviluppato ad Albani Roccella, in via San Filippo Neri. Da quanto emerge, sarebbe stata danneggiata una vettura, parcheggiata in zona. Sul posto, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei poliziotti delle volanti. Non si esclude l’ipotesi dolosa.