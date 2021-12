Rotary, la visita del Governatore: nuova sede a Palazzo Mattina

Gela. Palazzo Mattina, in centro storico, sarà la nuova sede del Rotary club locale. Una stanza della storica struttura è stata concessa, dopo un accordo sottoscritto dal presidente dell’anno rotariano 2021-2022 Francesco Città e la famiglia Granvillano, proprietaria dell’immobile. Sono stati giorni di incontri, per gli aderenti locali, a seguito della visita del Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta. Nella sede, verrà collocato l’archivio storico e si terranno riunioni, incontri ufficiali ed eventi. Si è tenuta un’inaugurazione, con la partecipazione dei soci. Città ricorda anche la scelta che il Rotary ha fatto, con la piantumazione di alberi in contrada Zai. “Il nostro club appartiene al Distretto 2110 Sicilia e Malta. E’ l’unico Distretto internazionale proprio perché comprende anche l’isola di Malta. Il Governatore ed il suo segretario, Sergio Malizia, nonché la sua assistente per l’area nissena Marilia Turco, nella mattinata del 30 novembre, accompagnati da me, dai componenti del Direttivo Manlio Galatioto, Silvio Scichilone, Franco Giudice, Simone Siciliano, Valentino Granvillano, Gigi Parisi, Ugo Granvillano, Gualtiero Cataldo, Graziano Morso, Enrico Toscano e Nunzio Alecci, e alla presenza dell’assessore comunale Giuseppe Licata e di rappresentanti di altri Club dell’area nissena – spiega Città – hanno inaugurato un importante progetto distrettuale, con la piantumazione di alberi in un’area del Comune ubicata a circa 5 chilometri dal centro abitato, sulla strada Gela-Butera, in contrada Zai. Il progetto, denominato un albero per ogni socio, ha una notevole rilevanza sociale in quanto oltre a rendere verde una zona priva di vegetazione, arricchisce l’atmosfera producendo ossigeno dalla sintesi clorofilliana”.