Alabiso, “viale Mediterraneo fermo e strade ex Asi dimenticate”

Gela. I lavori in viale Mediterraneo e le manutenzioni stradali della zona industriale ex Asi, per il leghista Emanuele Alabiso vanno ad aggiungersi all’elenco delle “incompiute”. Il consigliere comunale, lunedì, porterà entrambe le vicende, in aula, nel corso del question time. Ha presentato altrettante interrogazioni. Quello di viale Mediterraneo è uno dei cantieri finanziati con i fondi del “Patto per il Sud”. Come indica l’esponente salviniano, ad oggi non sono noti i tempi di riapertura del tratto stradale e soprattutto i lavori sono fermi. Richiama una precedente interrogazione, sempre sullo stesso tema, risalente ad aprile. “Fino ad oggi non si è mosso neanche un chiodo”, dice categorico. Stessa stasi che si registra per gli interventi viari nell’area della zona industriale. Il manto stradale è in cattive condizioni e gli interventi annunciati dall’amministrazione comunale non ci sono stati.