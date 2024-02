Rsa, “ci fu corruzione”: chieste condanne per vertici della struttura e dirigenti Asp

Gela. Per la procura, come confermato al termine di una lunga requisitoria dal pm Luigi Lo Valvo, l’intero apparato accusatorio è stato confermato nel corso della complessa istruttoria, scaturita da un’inchiesta che coinvolse i vertici della società proprietaria della Rsa Caposoprano, dirigenti Asp, comunali e della Regione. La prescrizione ha già coperto gran parte dei capi alla base delle contestazioni. Solo quello di corruzione è ancora in essere. Il pm ha chiesto così condanne a tre anni e sei mesi per l’ingegnere Renato Mauro (ai vertici della compagine societaria e già dirigente e direttore generale del municipio) e per l’ex consigliere comunale e dirigente FdI Sandra Bennici (a sua volta nella struttura gestionale della Rsa). Tre anni per la dirigente Asp Luigia Drogo e infine due anni e otto mesi per l’altro responsabile Asp Calogero Buttiglieri e per l’ex presidente del consiglio comunale e dirigente del Pd Giuseppe Fava (indicato dal pm come allora componente del cda della Sst che porta avanti la residenza sanitaria assistita). Per tutti, è stato avanzato il riconoscimento delle attenuanti generiche. Rispetto a Buttiglieri e Fava, il pm ha parlato di “un minor protagonismo”. Nel corso della requisitoria, il magistrato ha ribadito che è stata raggiunta la prova pure per ipotesi gravi come l’abuso d’ufficio, la truffa e il tentativo di concussione. Fatti però coperti dalla prescrizione maturata: ha concluso per il “non luogo a procedere”. “Vennero abbattute tutte le barriere tra controllori e controllati”, ha aggiunto il pm. Da quanto emerso, secondo la procura, pur di arrivare all’accreditamento regionale della Rsa, ci sarebbero state “gravi violazioni” della normativa urbanistica, nelle procedure di sanatoria dell’ex albergo Caposoprano, poi convertito in Rsa (si innesto’ una seconda inchiesta giunta a giudizio). Ha riferito inoltre che sarebbe stato Mauro a sfruttare il doppio ruolo di dirigente comunale e di parte in causa nella società per sbloccare le autorizzazioni, anche con presunte pressioni su altri dirigenti dell’ente.