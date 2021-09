Rugby, Campo Malvagno gestito da Fir per i prossimi 9 anni a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Per i prossimi nove anni il campo Malvagno sarà gestito dalla Federazione Italiana Rugby. E’ questa la sintesi di una convenzione che il presidente federale, Marzio Innocenti, ha firmato a Villa Niscemi con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; presenti, tra gli altri, anche gli assessori Paolo Petralia Camassa e Antonino Sala. In particolare, il Comune di Palermo ha concesso alla Fir l’uso e la gestione del campo Malvagno per lo svolgimento di attività agonistiche anche per il tramite delle proprie affiliate sul territorio siciliano. L’accordo prevede anche la presentazione di un progetto da parte della Fir la riqualificazione dell’impianto oltre ad attività di organizzazione e promozione e diffusione della disciplina sportiva del rugby e delle discipline sportive affini da essa regolamentate, a livello locale e dilettantistico. “Esprimo grande apprezzamento alla Federazione Italiana Rugby e al suo presidente Marzio Innocenti – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – che ha voluto essere presente a Palermo per la firma di questo importante protocollo che è occasione per valorizzare lo sport e la vivibilità e fruibilità del Parco della Favorita”. Per il presidente della Fir, Marzio Innocenti, “la convenzione sottoscritta insieme al sindaco Orlando segna un passo fondamentale non solo per le società di Palermo e per il Comitato Siciliano ma, più in generale, per tutto il movimento del Sud, per il cui sviluppo e rilancio il Consiglio Federale è particolarmente impegnato. Ringrazio il Sindaco di Palermo per l’accoglienza, il piacevole tempo passato insieme superando i vincoli istituzionali, la volontà di raggiungere un accordo fondamentale per dare una casa ai Club del capoluogo, mostrando grande sensibilità verso il territorio, il movimento, il futuro dei giovani. Torneremo ad incontrarci presto, per valutare nuove forme di collaborazione tra la Città di Palermo e la Federazione”. L’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, sottolinea che la convenzione firmata rappresenta “un percorso rispetto al quale sono stato investito dal primo momento del mio insediamento sia dalla V Commissione Sport che dalla realtà rugbistica palermitana. Un lavoro preciso e accurato che mira a riqualificare un’area – il campo Malvagno – attraverso la pratica sportiva”. “Il grande interesse della Federazione Italiana Rugby rispetto al nostro territorio dimostra quanto la nostra città sia fulcro di talenti in tutte le discipline sportive. Con il presidente Innocenti abbiamo anche concordato di avviare attività inclusive per far diventare il Malvagno uno spazio di partecipazione sociale e sportiva aperto a tutte e tutti. Sono davvero contento e soddisfatto di questo risultato che conferma l’importanza della scelta di collaborare con le realtà sportive per il miglioramento dell’offerta sportiva e della fruibilità degli spazi”. Ed infine secondo l’assessore al Patrimonio, Antonino Sala, “lo sport è essenziale nella crescita e nella formazione delle giovani generazioni che fanno esperienza di cosa siano il senso del sacrificio, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole e degli avversari. l’amministrazione comunale si dimostra ancora una volta attenta alla diffusione dello sport in città, anche in chiave sociale, e la convenzione con la Federazione Italiana Rugby è la dimostrazione di come si possa e debba valorizzare il patrimonio pubblico”.(ITALPRESS).