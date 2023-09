Sala “Elezioni europee non siano esame per giudicare Schlein”

MILANO (ITALPRESS) – “Il dibattito che c’è in corso sulle europee mi piace poco. Sembra da Champions League chi gioca e chi vince, ma si parla poco di programmi. Consiglio alla segretaria del Pd, Elly Schlein, di ragionare in casa sua, di non parlare e di non ascoltare richiami e richieste perchè si parla solo di candidature del centrosinistra mentre il centrodestra viene lasciato tranquillo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della festa dell’Unità. “Credo che sia profondamente sbagliato che il destino di un segretario dipenda dall’andamento delle prime elezioni – ha aggiunto – . Anche chi dice ‘se il governo non va bene cadè, dico che non è così. Pensiamo all’importanza delle europee ma non può essere l’esame per giudicare chi sta lavorando da una parte e dall’altra da un anno”. (ITALPRESS).- Foto: Agenzia Fotogramma –