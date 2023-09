Iudice “consegna” via Miramare a “Nino”, conclusa l’opera del maestro in centro

Iudice l’ha voluto omaggiare, fuori dai clamori, per dargli una presenza nelle strade che ha percorso per tutta la vita, andandosene poi in silenzio, come fanno gli uomini puri di spirito che segnano il tempo. “Nino” è la seconda opera che Iudice ha voluto legare ad “Evanti urbani” dopo “L’asino diffidente” di via Morello.