Sale ancora il numero dei positivi al Covid, altri 37 casi: in totale 459 contagiati

Gela. Sale ancora il numero di contagi da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, altri 37 positivi, tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono solo quattro e la curva complessiva tocca quota 459, mentre questa mattina la Regione ha disposto la zona rossa. In degenza ordinaria sono stati ricoverati tre pazienti gelesi e un altro si trova adesso in rianimazione.