Sale percentuale raccolta differenziata: “Abbandonare rifiuti è reato, controlli con polizia ambientale”

Gela. L’amministrazione comunale conferma il dato in netta crescita della raccolta differenziata, che sale al 63,091 per cento. “Sono quasi dieci punti percentuale in più rispetto al mese di settembre – dice il sindaco – significa che il nuovo servizio funziona, come eravamo certi, e i cittadini stanno differenziando nel modo più corretto possibile. Ci aspettiamo una crescita costante, così come ci chiede la Regione e così come auspichiamo. Per quelli che si ostinano a non differenziare, o peggio ad abbandonare i rifiuti per strada, si prevedono tempi bui”. Il Comune infatti ha già predisposto un servizio di controllo e monitoraggio del territorio con un nucleo di polizia ambientale coordinato dal comando di polizia municipale, in sinergia con la procura e con il settore ambiente. La nuova norma prevede infatti che “chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”, trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.