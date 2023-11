Fallimento Medi group, partito giudizio dopo reclamo dell’azienda: parti costituite e richieste

Gela. Saranno i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta a decidere sulla base del reclamo avanzato dai legali della società Medi group construction, negli scorsi mesi dichiarata fallita dal tribunale di Gela. Per i responsabili dell’azienda, nel recente passato tra le principali del settore edile sul territorio, mancherebbero le condizioni che hanno invece indotto il giudice del tribunale locale ad esprimersi proprio per il fallimento. Questa mattina, si è tenuta l’udienza e le parti, secondo procedura cartolare, hanno insistito sulle rispettive richieste. Medi group, attraverso il legale Fabio Tulone, ha avanzato anche istanza per la nomina di un ctu che vada a verificare aspetti legati proprio allo stato di decozione. La curatela ha optato per la costituzione nel giudizio, attraverso l’avvocato Giuseppe Condorelli. Nel procedimento, ora incardinato in appello, c’è anche un’altra società, a sua volta costituita. La crisi di Medi group aprì una vera e propria vertenza dei lavoratori che si trovarono senza troppe vie d’uscita. Sono poi riusciti a ritornare in raffineria, dove la società aveva in essere importanti cantieri.