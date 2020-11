Salgono i positivi tra i dipendenti ospedalieri: 3 in Chirurgia e 1 al Ced

Gela. Salgono i contagi tra i dipendenti del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” diretto dal palermitano Luciano Fiorella. Nell’ultimo bollettino sarebbero quattro i positivi al covid-19: ben 3 provengono dall’unità operativa di Chirurgia uno, invece, dal Centro elaborazione dati (Ced) che rischia la chiusura dopo il recente smembramento del personale, pare in favore dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Negli scorsi giorni il coronavirus aveva contagiato tre medici del Pronto soccorso e, poco prima, un operatore del 118. Il presunto focolaio in ospedale forse si sarebbe potuto evitare se alle parole dell’assessore alla Sanità, la forzista Nadia Gnoffo, si fosse dato seguito con un giro di vite sui controlli agli accessi atti a tutelare il personale in forza presso la struttura ospedaliera di via Palazzi.