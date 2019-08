== SALVINI ATTACCA “VINCONO LE POLTRONE, RIBALTONE ERA GIÀ PRONTO” ==-2

“Noi confidiamo che in queste ore si ritenga che ascoltare gli italiani sia la cosa più lineare. La via maestra è il voto”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “In caso di elezioni siamo pronti ad una manovra economica epocale, chi ha paura del voto non ha la coscienza pulita”.

“Uno può scappare dal voto nazionale ma non da quello regionale, leggo di alleanze territoriali tra M5S e Pd, lo potevano dire prima. Stanno svendendo il cambiamento e la sovranità del paese”, ha sottolineato il ministro. “Puoi scappare un mese, un anno dal voto ma non per sempre”, ha proseguito.

A chi gli ha fatto notare che probabilmente ha sbagliato almeno la tempistica delle sue mosse, avviando la crisi di governo in pieno agosto, Salvini ha risposto: “Rifarei tutto quello fatto, con il governo dei no non era possibile il taglio delle tasse e portare avanti le infrastrutture, non si poteva tirare a campare. Erano un governo e un parlamento fermo”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).