Sammito al meeting FI: “Mi sono sempre rivisto nel partito, ottimo rapporto con Mancuso”

Gela. Un cordone politico mai reciso. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito si è sempre rivisto nel contesto di Forza Italia, seppur il partito, in città, sia opposizione all’amministrazione comunale che lo vide tra i punti di riferimento elettorali. Il presidente sta prendendo parte al meeting del “Buongoverno-Etna23”, a Taormina, tradizionale kermesse azzurra. “Sono stato invitato dall’assessore regionale Marco Falcone – dice – è giusto esserci. Si discutono temi che toccano lo sviluppo dei territori e come rappresentante istituzionale ho risposto all’invito. Se qualcuno mi ritiene estraneo alla dimensione politica di Forza Italia, probabilmente lo fa seguendo un punto di vista soggettivo. Io mi sono sempre rivisto in Forza Italia e non è una questione di tessere o di numeri. Ho grande stima del deputato del territorio, Michele Mancuso. Lui, a sua volta, ha stima nei miei riguardi. Lo informo costantemente e anche in questo caso l’ho contattato per dirgli della mia presenza. Il mio rapporto con Forza Italia è ottimo”. Il presidente del civico consesso ha avuto modo di rapportarsi con i big nazionali FI, a partire dai senatori Maurizio Gasparri e Licia Ronzulli.

Lo scorso anno fu candidato all’Ars nelle liste berlusconiane. Intorno all’area di centrodestra, in città, si susseguono voci e non solo. I partiti sembrano orientati ad un’alternativa netta rispetto all’esperienza Greco.