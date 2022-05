Sammito, “credere sempre nella giustizia”: “Sbagliata l’idea di una poltica solo sporca”

Gela. “Credere sempre nei valori della giustizia”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito non intende commentare l’inchiesta in corso, che tocca anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra e Sandra Bennici, però difende l’azione del civico consesso, anzitutto da un’idea fin troppo facile di “malcostume” generalizzato. “Il mio silenzio su quanto accaduto e che vede coinvolti due consiglieri comunali dell’assise civica della quale sono presidente, oltre a don Tandurella, è stato un silenzio ossequioso verso il lavoro di chi è naturalmente deputato a svolgere le indagini in uno stato di diritto. E’ un silenzio ossequioso nei riguardi della giustizia, che certamente farà il suo corso e farà luce sui fatti. Quel che nell’esercizio delle mie funzioni vorrei però dire, senza per questo sconfessare la premessa iniziale che comunque informa in ogni caso il mio ruolo istituzionale e anche il mio approccio a fatti delicati che ben mi guardo dall’analizzare non essendoci ancora alcuna sentenza, è che le vicende che si contestano ai due consiglieri comunali riguardano il presunto esercizio della loro attività professionale e non già politica. La precisazione – dice Sammito – parrebbe inutile lo so, ma registro una rabbia diffusa della popolazione contro la politica locale o la politica in generale. Secondo un pensiero, per fortuna non dominante, sarebbe sempre sporca e macchiata da ogni forma di attività illecita, delittuosa e criminosa e invece l’assise civica della quale mi pregio essere presidente, è luogo naturalmente deputato a ricevere le istanze della città. Non sempre, lo sappiamo bene, senza scontri, anche accesi, ma comunque sempre nel rispetto delle regole e sempre orientando l’attività a non intaccare mai qualsivoglia precetto o legge”.