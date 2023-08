Sangue, “Late”: “Ora centro trasfusionale con un medico, donate per il bene di tutti”

Gela. Incentivare la donazione del sangue, soprattutto in estate. I responsabili locali dell’associazione Late, Salvatore Di Caro e Renato Nicosia, lanciano un appello rivolgendosi anzitutto ai più giovani. “Nel periodo estivo si registra un calo considerevole di donazioni. Ricordiamo che le patologie non vanno in ferie e, in estate, molta gente ha bisogno di trasfusioni di sangue per potere stare bene. Informiamo la cittadinanza che dall’1 agosto, nel reparto di medicina trasfusionale del presidio ospedaliero, è presente un medico per tutte quelle persone che intendono effettuare la donazione. Finalmente – spiegano Di Caro e Nicosia – dopo tante battaglie, il centro vede la presenza costante della dottoressa Viviana Minardi coadiuvata dalle colleghe Viviana Virone, dell’ospedale di Niscemi, e Nuccia Vella, della pediatria del nosocomio di Caposoprano. Il nostro appello si rivolge prevalentemente ai giovani, ai quali chiediamo anche solo un giorno per fare la propria donazione sapendo che con questo piccolo sacrificio avranno aiutato chi ha bisogno, persone con patologie oppure chi ha avuto un incidente”.