Atti finanziari, fase cruciale verso il piano: lungo vertice con giunta e consulenti

Gela. Ieri, l’assessore al bilancio Mariangela Faraci, in consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione del gruppo di “Una Buona Idea”, ha dato indicazioni piuttosto dettagliate sulle prossime tappe per gli atti finanziari. Sulla base delle previsioni del settore retto dal vicesindaco, il rendiconto 2022 dovrebbe arrivare all’assise civica entro il prossimo 10 ottobre mentre il piano di riequilibrio non prima del 20 ottobre. Quest’ultimo è il passaggio essenziale, dato che il piano va approvato e trasmesso alla Corte dei Conti per fine ottobre. Sarà decisivo consentendo all’amministrazione di giocarsi tutte le carte per evitare il dissesto. Si lavora soprattutto ad un piano che possa essere sostenibile e credibile. “La credibilità è essenziale”, spiega l’assessore Faraci. Le date riferite ieri sono quelle di massima e l’amministrazione non esclude che se ce ne saranno le condizioni, i tempi possano essere anticipati. L’attività sarà piuttosto complessa e la fase dei riaccertamenti per il rendiconto 2022 è praticamente conclusa. Mancano le attestazioni dei debiti fuori bilancio solo da pochi settori. Il dirigente Pino Erba sta predisponendo la proposta da far pervenire ai revisori che successivamente dovranno rilasciare parere anche sul rendiconto 2022, che seguirà quello 2021 già approvato. In giornata, si è tenuto un lungo vertice a Palazzo di Città. La giunta ha incontrato tecnici e i consulenti che in questa difficile fase hanno assistito l’amministrazione. “Sono tutti professionisti assai esperti in piani di riequilibrio – dice l’assessore Faraci – questo tipo di procedura prevede un lavoro molto complesso. Noi stiamo andando avanti in questa direzione. Le condizioni non ci agevolano ma l’attività prosegue. Rispettare le scadenze è il nostro obiettivo. Certo, sarebbe stato utile avere un dirigente al bilancio a tempo pieno ma quello che abbiamo fatto fino ad ora non è affatto da sottovalutare”. Il confronto con i consulenti proseguirà. “Abbiamo valutato diversi aspetti – precisa l’avvocato Greco – i riaccertameti, il rendiconto 2022 e i tempi che sono stretti ma vogliamo rispettarli. Convocheremo i creditori che vantano spettanze più consistenti. Sicuramente, è emerso che tra giudizi di ottemperanza e commissariamenti, dal 2021 abbiamo liquidato parte dell’indebitamento e molti debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti. Anche questo è un punto importante in una fase come quella che sta attraversando l’ente comunale”.