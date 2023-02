Sanità locale in emergenza, sindacato prepara iniziative: rinnovati vertici Fsi-Usae

Gela. Sono stati rinnovati gli organi statutari del congresso territoriale di FSI- USAE (Federazione Sindacati Indipendenti-Unione Sindacati Autonomi Europei) di Agrigento e Caltanissetta in occasione del corso di aggiornamento per tutte le professioni sanitarie che si è tenuto nell’auditorium dell’ospedale di Gela la scorso fine settimana. Valorizzare il capitale umano nei modelli organizzativi per una sanità pubblica universale è questo il tema del congresso tenuto lo scorso week end nella sala auditorium del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela il corso di aggiornamento per le professioni sanitarie dal titolo “Il Sistema Sanitario Nazionale ospedaliero e territoriale alla luce del Pnrr”.

In concomitanza dell’aggiornamento per le professioni sanitarie si è tenuto il congresso territoriale di Federazione Sindacati Indipendenti USAE (Unione Sindacati Autonomi Europei) di Agrigento e Caltanissetta, con il rinnovo degli organi statutari.