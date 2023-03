Sbarchi continui a Lampedusa, 20 migranti in salvo e un cadavere

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – L’emergenza sbarchi continua a interessare Lampedusa. Più di 700 i migranti arrivati sull’isola dalla mezzanotte e in 24 ore il numero lievita a più di mille unità. Via vai continuo con l’hotspot di contrada Imbriacola. In maggioranza le imbarcazioni arrivano dalla Tunisia. Si registra anche un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri ma in quel caso la capitaneria di porto ha salvato 20 persone. Recuperato anche il corpo di una giovane donna.

– foto: da video Guardia Costiera (ITALPRESS).