Sbarco in “Alto Mare”, Il milione “fantasma” e il tempo che non c’è

Gela. Dell’80simo anniversario dello Sbarco in città al momento di concreto ci sono solo le polemiche reali e virtuali sul presunto budget da spendere, ma oggi dell’ambizioso programma che prevede eventi dal 10 luglio al 3 settembre di concreto c’è ben poco se non un progetto ben stilato in ogni suo capitolo dal comitato tecnico che da mesi lavora all’evento e che il 13 aprile scorso ha consegnato nelle mani dell’amministrazione un lavoro ben fatto con eventi di livello, tempistiche precise di realizzazione e previsioni di spesa puntuali.

Quello che manca al momento ad esempio è proprio quel famoso milione di euro che tante polemiche ha sollevato ma di cui ad oggi nelle casse del comune non c’è traccia, nel bilancio provvisorio del progetto ad oggi c’è una voce pari a zero per quel che riguarda le sponsorizzazioni private che nella previsione erano di circa 80mila euro.

Voci autorevoli poi confermerebbero che proprio nei giorni scorsi sia saltata anche la disponibilità del Gal Valli del Golfo a fornire 260mila euro, mentre un capitolo a parte riguarderebbe la fetta più grossa, le 800mila euro che Eni dovrebbe versare dalle compensazioni.

Quei fondi dovrebbero essere sbloccati solo previa presentazione di un programma degli eventi dettagliato con un prospetto di spese e costi per ogni singolo evento, accompagnato da una delibera di giunta (non ancora firmata), e il denaro dovrebbe essere versato esclusivamente in un apposito capitolo di un bilancio che al momento il comune non possiede.