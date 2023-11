Scarpinato bocciato, Incardona: “Non mi meraviglia, città aspetta ancora i musei aperti”

Gela. Un assessore che dimostra i voti bassi forniti dalla stampa. L’assessore Salvatore Incardona non perdona nulla all’esponente del governo Schifani, il meloniano Francesco Scarpinato. “Il quotidiano “La Sicilia” ha stilato una graduatoria sugli assessori che compongono la giunta Schifani. All’ultimo posto, con un voto assolutamente negativo, si è classificato l’assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato. Visto come si è comportato con la nostra città – dice Incardona – non siamo affatto meravigliati. A pensarci bene le nostre critiche nei suoi confronti avevano qualche fondamento. La nostra città attende da svariati mesi risposte sull’apertura dei due musei. Era stato riferito che si sarebbe proceduto entro fine anno ma adesso si indica l’anno prossimo. Intanto, tutti i siti locali rimangono chiusi e i turisti che arrivano non sanno a che santo votarsi”. Di recente, Scarpinato ha fatto visita in città ma incontrando solo gli esponenti FdI e i vertici del parco archeologico e della soprintendenza.