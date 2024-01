“Scelte da fare nei territori e per la governabilità”, Fasulo: “Prevalga la logica del confronto”

Gela. Le prossime settimane potranno effettivamente dire qualcosa in più sui connotati politici delle coalizioni in costruzione verso le urne per le amministrative. Superato il periodo festivo, si entra in una fase di scelte e decisioni. I moderati, tra i primi ad avviare un confronto tra forze che si rivedono in un progetto comune, non sembrano intenzionati a recedere e anzi c’è chi guarda con molta insistenza nella loro direzione. Le aperture, anche recenti, non mancano. “La logica deve essere quella del confronto, dobbiamo superare dinamiche basate solo sulle liste o sul candidato. Sono ancora più convinto di questo e mi pare che ci sia sempre più condivisione”, dice l’ex sindaco Angelo Fasulo. E’ tra i riferimenti territoriali di “Noi moderati” (gruppo che è al tavolo provinciale del centrodestra) e sostenitore della prima ora del progetto che ancora adesso sta mettendo insieme più anime moderate. “Ci sono segnali positivi così come positivo è stato quello lanciato dal Movimento cinquestelle”, sottolinea. L’area moderata ha preso parte alle riunioni dell’agorà politica, con forze progressiste e civiche, sostenuta pure dai grillini. I moderati stanno sviluppando un percorso che potrebbe confluire in una coalizione ancora più ampia. Non mancano le anime che rappresentano, ognuna, peculiarità precise. “Nessuno può parlare a nome di altri gruppi o di una coalizione – continua Fasulo – io parlo a titolo personale e posso dire che non ci si può limitare a valutazioni di politica nazionale oppure agli schemi regionali. Devono prevalere gli interessi dei territori per giungere alla governabilità a livello locale. La politica ritrovi centralità ma va ricostruito un certo rapporto con la città”. L’ex sindaco insiste sul fatto che sul fronte locale vadano fatte valutazioni a partire dalle priorità del territorio, pur se non necessariamente in linea con direttive nazionali o regionali. Devono essere i territori ad individuare le soluzioni adatte. Gli inviti al dialogo giunti al tavolo dei moderati non sono mancati.