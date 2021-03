Scende ancora linea del contagio Covid, in città 49: nessun nuovo caso e 11 guariti

Gela. I numeri continuano a far ben sperare. In città, la linea complessiva del contagio Covid continua a scendere. Adesso, tocca quota 49. Non si registrano nuovi casi in isolamento domiciliare. Asp comunica che un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria. I guariti, invece, sono undici. Ci sono due decessi, di un paziente di Caltanissetta e di uno di Niscemi.