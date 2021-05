Scende il numero di contagi in città, sette nuovi casi: curva positivi a 578

Gela. I dati Asp sul contagio Covid, riferiti alle ultime ventiquattro ore, sono stati appena diffusi, in una fascia oraria piuttosto inconsueta per la prassi dell’azienda sanitaria. In città, si registrano sette nuovi casi, di pazienti in isolamento domiciliare. Un paziente, già ricoverato in degenza ordinaria, è stato trasferito in rianimazione. Sono ventiquattro, invece, i guariti. Così, la linea complessiva scende a 578 contagiati, mentre Asp non ha ancora sciolto la riserva sull’eventuale conferma della zona rossa, comunque protratta almeno per le prossimo quarantotto ore.