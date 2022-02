Scerra a Greco, “piuttosto che sbeffeggiare i musicanti si adoperi per un liceo musicale”

Gela. Lo scontro verbale, la scorsa settimana in consiglio comunale, è stato tra i più accesi. Il sindaco Lucio Greco e l’indipendente Salvatore Scerra non si sono risparmiati taglienti botta e risposta. Ormai dall’inizio dell’esperienza amministrativa dell’avvocato, le loro posizioni sono sempre più distanti. La scorsa settimana, la miccia è stata accesa durante il dibattito in aula consiliare sulla relazione annuale portata dal primo cittadino. Scerra l’ha contestata apertamente, mettendo in discussione anche le capacità gestionali di Greco. “Questa relazione del sindaco – ha detto – forse, riguarda un’altra città”. Il sindaco non ha accettato le considerazioni del consigliere, che hanno toccato anche la sua professione di avvocato. Ha risposto, seppur senza richiamare direttamente il consigliere, con un intervento nel corso del quale ha citato l’attività del “musicante”. Per Scerra, si è trattato di un affondo, che però offende la storia della banda musicale, della quale fa parte, e più in generale la cultura musicale. Sul suo profilo facebook, non ha fatto mancare una risposta, con tanto di video dell’intervento di Greco. “La musica è arte, cultura, allegria, sentimento, passione. La musica ti rende forte e soprattutto ti rende il cuore nobile. Sindaco, al posto di sminuire la mia passione esclusivamente per livore personale, si mobiliti per l’apertura di un liceo musicale nella nostra città”, ha scritto il consigliere sul social facebook. Commentando l’intervento di Greco ha confermato la sua posizione.