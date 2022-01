Scerra: “Sindaco non è interlocutore credibile, su emergenza Covid sempre in ritardo”

Gela. “Il sindaco non è un interlocutore credibile. Sulla gestione dell’emergenza sanitaria ha solo dimostrato di essere dieci passi indietro rispetto alla realtà. E’ sempre in ritardo”. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra prende nuovamente le distanze dalle scelte dell’avvocato Greco e della sua amministrazione comunale, a partire dall’approccio alla strategia di contrasto al contagio da Covid, in città. “Si fanno riunioni che servono a poco e il sindaco è rimasto per troppo tempo in attesa, senza prendere iniziative, fino a quando l’emergenza non è nuovamente esplosa. La mia assenza alla riunione di ieri? Semplicemente, non sono stato invitato. Da quello che ho capito a causa di un errore della segreteria del sindaco, che ha omesso di contattarmi. Il garbo istituzionale – continua il consigliere – avrebbe dovuto indurre il sindaco ad informarmi, vista la mancata comunicazione. Così, invece, non è stato. Chiaramente, non mi meraviglio ormai di nulla, anche perché ripeto che per me il sindaco non è un interlocutore credibile. Ho già preso contatti con il direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, e con il dottor Alfonso Cirrone Cipolla. Ho ottenuto le informazioni che servono alla città e le sto veicolando. In questa fase, è inutile attaccare un’amministrazione comunale, che si attacca da sola, con continui contrasti interni. Dobbiamo solo stare vicini ai cittadini che non sanno come fare, a seguito della positività al Covid”.