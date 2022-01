Scerra: “Urbanistica di nuovo all’anno zero, se c’è un assessore chieda un rafforzamento”

Gela. “All’urbanistica si torna all’anno zero”. E’ lapidario il commento del capogruppo di “Avanti Gela”, Salvatore Scerra. Il consigliere descrive una situazione di allarme, dovuta a funzionari che vengono trasferiti e ad un settore nuovamente paralizzato, nonostante l’importanza degli uffici, anche da un punto di vista economico e di ritorno per gli investimenti. Non cita mai direttamente l’assessore Ivan Liardi, subentrato nella delega a seguito del rilancio amministrativo, ma che ci sia una forte critica politica nei suoi confronti, è più che chiaro. “Da qualche settimana, l’urbanistica è tornata all’anno zero, subito dopo il cambio di assessore. Sarà una coincidenza? – si chiede Scerra – fino a qualche mese fa, si riusciva brillantemente a dare delle risposte ai cittadini. Erano state sbloccate tutte le procedure per le agevolazioni, in materia di ecobonus e sismabonus. Ora, tutto tace. Perché? Mi pare evidente che la ragione stia nel fatto che due tecnici, che se ne sono occupati, sono stati trasferiti e un terzo è in procinto di pensionamento. E’ mai possibile che un settore così importante, vada avanti in maniera approssimativa, con un solo tecnico istruttore? Pare non ci sia alcun obiettivo”. Il consigliere si rivolge all’assessore e spiega che c’è la necessità di rafforzare gli uffici dell’urbanistica.