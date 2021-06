Schianto e rogo sulla A1, paura per autotrasportatore gelese: è in prognosi riservata

Pisa. E’ in prognosi riservata, con ustioni su almeno il sessanta per cento del corpo, un autotrasportatore gelese, di 55 anni. Questa mattina, è rimasto coinvolto in un terribile schianto, sulla A1 Napoli-Milano, all’altezza di Calenzano, in Toscana. E’ stato trasferito, con l’elisoccorso, a Pisa. Il tir che conduceva è andato in fiamme e le scene sono state terribili. E’ stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Le fiamme alte si notavano a chilometri di distanza.