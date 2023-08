Gela. Dramma poco prima delle quattro. Un terribile schianto stradale è costato la vita a Luigi Russello. L’impatto è avvenuto tra uno scooter e un’auto, in transito in via Licata, nei pressi di via Etruria.



Sono arrivati i soccorsi ma per Russello non c’è stato niente da fare. Era riverso sull’asfalto stradale ed è deceduto.