Schifani a sostegno di FI, tanti esponenti locali all’incontro: partito vuole accelerare

Gela. Nel centrodestra locale, i forzisti stanno cercando di incentivare i passi in avanti per iniziare ad organizzare la strategia in vista delle amministrative del prossimo anno. In serata, si sono dati appuntamento a Caltanissetta, per un’iniziativa voluta dal parlamentare Ars Michele Mancuso (riferimento degli azzurri cittadini). E’ stata l’occasione per tracciare un bilancio in presenza del governatore siciliano Renato Schifani e del coordinatore siciliano Marcello Caruso. Inevitabile, la presenza di dirigenti e amministratori del territorio. C’erano i berlusconiani locali, dai consiglieri comunali e fino al coordinatore cittadino Vincenzo Pepe. In prima fila, il dirigente provinciale Nadia Gnoffo, ex assessore che insieme al partito lo scorso anno ha lasciato l’esperienza nell’amministrazione dell’avvocato Greco. Da qualche tempo, gli azzurri spingono per avviare un tavolo del centrodestra, a partire dalla città. Vogliono un confronto diretto con gli alleati, oltre il tavolo provinciale che dovrà esprimersi anche su altri Comuni che andranno al voto, soprattutto Caltanissetta e Mazzarino. I meloniani, reduci dal congresso provinciale, non fanno mistero di puntare ad un candidato della coalizione che porti i colori del loro partito. Anche i cuffariani della Dc non disdegnano l’opzione di un proprio nome. Gli azzurri, a loro volta, oltre a tentare di fare sintesi con le altre anime del centrodestra, probabilmente avanzeranno una proposta di partito, rispetto al candidato a sindaco.