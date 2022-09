Schifani “Gli assessori? Non saranno tuttologi ma non pongo veti”

“No agli assessori tuttologi, sì agli assessori politici che abbiano una competenza nel ramo. Ed eventualmente un sì subordinato a tecnici che abbiamo comunque un’esperienza politica”. Lo ha detto Renato Schifani, candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, a Catania, a margine di un incontro con i rappresentanti di Confindustria e Ance.

“Cito un caso per tutti – ha aggiunto Schifani – Letizia Moratti, non vive in Sicilia ma è un esempio emblematico. Nessun veto, nessuna dichiarazione contro qualcuno. E se qualcuno pensa di farci apparire divisi, si sbaglia perché io sono per la logica dell’unità e della condivisione”. (ITALPRESS).

foto Italpress