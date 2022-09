Bagnanti in difficoltà in mare, sul lungomare salvataggio con i militari della capitaneria

Gela. Non ci sono state conseguenze particolari ma si sono vissuti momenti di forte concitazione, questa mattina, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. A causa della difficoltà di un bagnante, che non riusciva più a raggiungere la riva, un altro presente si è gettato in mare per dargli soccorso. C’è stato il salvataggio ma anche l’altro bagnante ha iniziato a patire difficoltà, forse dovute a crampi. Due militari della capitaneria di porto, che si trovavano in zona, sono accorsi e con un pattino e un altro mezzo di soccorso della capitaneria, un gommone, hanno messo in salvo anche l’altro bagnante.