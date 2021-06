Scicolone guiderà la Camera penale, oggi passaggio di consegne: Cafà vice

Gela. L’esperienza dell’avvocato Maurizio Scicolone, da anni impegnato nelle aule penali, e tanti giovani legali. Un mix che reggerà le prossime sorti della Camera penale “Eschilo”, che ha rinnovato la composizione. Scicolone subentra all’avvocato Giacomo Ventura, che per lungo tempo ha guidato la Camera penale, con il pieno appoggio di tanti legali del foro, che hanno sostenuto la sua presidenza. Il cambio di guardia, con un’elezione all’unanimità, è stato sancito questa mattina. “Dove vi è un interesse di tutela contro i soprusi e le ingiustizie, noi penalisti saremo sempre pronti a batterci, nel circondario del tribunale di Gela e fuori, anche in difesa dalle violenze contro i difensori in ogni parte del mondo, dalla Turchia all’Iran”, ha spiegato il nuovo presidente, confermando un programma di collaborazione con organizzazioni come “Nessuno tocchi Caino” e “Amnesty International”. Consiglieri della Camera “Eschilo” sono gli avvocati Angelo Cafà (vicepresidente), Angelo Gaccione (segretario), Tommaso Vespo e Valentina Lo Porto (tesorieri). “Nello staff del presidente sono presenti gli avvocati Rosario Prudenti, Dalila Di Dio, Marina Di Dio e Marco Granvillano. Collaboreranno con il presidente alla preparazione di convegni e nell’informare i cittadini che la Camera penale di Gela vigila per una giustizia garantista nello spirito dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore – si legge in una nota -affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura e il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali”.