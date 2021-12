Scintille di fine anno in maggioranza, Greco: “La reazione di Pepe è ingiusta”

Gela. Due giorni fa, come riportato, il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe non ha usato troppi tatticismi e nell’analizzare le scelte del partito, che non ha partecipato al dibattito su Ghelas e pare piuttosto defilato rispetto al resto della maggioranza, ha parlato di un “sindaco che non rispetta gli impegni e non coinvolge nelle scelte”. “Si comporta come un direttore di ufficio”, ha spiegato. Ieri, l’avvocato, nel corso della conferenza stampa di fine anno, pur senza riferimenti, ha però chiesto ai suoi di evitare “fibrillazioni”, definendole “nocive”. Ha inoltre bollato il dissenso interno di “settori della maggioranza”, come “non corretti e non leali”. Sulle posizioni dure espresse da Pepe, l’avvocato non fa melina. “Non aiutano certamente a rasserenare il clima politico. Gli sarà sicuramente sfuggito il senso del mio messaggio della conferenza stampa, tenuta ieri. Nel mio intervento, infatti – dice – ho espresso considerazioni di carattere generale senza alcun riferimento personale, non escludendo perfino alcune mie responsabilità e auspicando, infine, un forte contributo da parte di tutte le forze politiche. Pertanto, la reazione del dottor Pepe appare sopra le righe e ingiusta. Un segretario di un partito come Forza Italia, perno fondamentale della maggioranza che mi sostiene, dovrebbe essere più attento e meno precipitoso”.