Scogliere a rischio cedimento, limiti e restrizioni in diversi tratti della costa locale

Restrizioni, finalizzate alla sicurezza, che riguardano l’area dello scoglio “Due Rocche” a Butera, in località Canticaglione; quella del Castello di Falconara; il tratto Faino-Poggio Lungo-Desusino; Manfria e la zona dello scoglio; Femmina Morta-Montelungo; il tratto di Montelungo dove insiste il relitto della M/N Irini; nella zona del molo di ponente, lato esterno, del porto rifugio, per la presenza del relitto della New Rose. Nell’ordinanza, ancora, vengono richiamate tutte le indicazioni e i divieti posti in relazione a quanto stabilito nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico. Non divieti estesi a tutti i tratti del litorale, ma comunque concentrati in quelle zone dove è ancora alto il rischio di cedimenti.