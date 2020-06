Scontro dem-Lega, Pd: “Scusarci con la città? Prima lo facciano Alabiso e Pagano”

Gela. Nel tardo pomeriggio di oggi, i dem renderanno ufficiale l’elezione di Peppe Di Cristina alla guida del partito provinciale. Il segretario che si congeda dai democratici locali per assumere l’incarico a livello territoriale e i dirigenti cittadini, escono da una settimana che li ha visti mettere fine all’esperimento politico “arcobaleno”, con l’addio alla giunta del sindaco Lucio Greco e alla maggioranza che lo ha sostenuto alle amministrative dello scorso anno. Non c’è stata possibilità di rimediare ai ritardi accumulati dall’avvocato nel dare seguito ad alcune richieste programmatiche e politiche avanzate dal partito. Il fronte del centrodestra ha preso la palla al balzo, attaccando a testa bassa. Greco e i dem vengono ritenuti simboli di un fallimento amministrativo, secondo l’opposizione già conclamato dopo appena un anno di governo della città. Il consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso ha chiesto pubblicamente ai democratici e a Greco di scusarsi con la città. E’ stato molto duro verso la strategia del Pd. I democratici, però, non accettano le parole del salviniano. “Dovrebbero essere Alabiso e il parlamentare Alessandro Pagano, notoriamente amico della città, a scusarsi – dicono dalla segreteria – non prendiamo lezioni da loro. C’è chi la politica la fa per passione e per il bene comune e non per le poltrone. Non accettiamo lezioni da Alabiso, sostenitore di chi è stato assessore regionale del governo Cuffaro, esponente di Forza Italia, poi con Angelino Alfano, a supporto del governo Renzi e adesso anche con la Lega”.