Scontro sindaco-Asp, maggioranza: “Propaganda elettorale? Accuse di Caltagirone sono gravissime”

Gela. A parlare non è direttamente il sindaco Lucio Greco, ma le parole del manager Asp Alessandro Caltagirone non sono piaciute al gruppo di maggioranza che sostiene l’avvocato. I pro-Greco si schierano contro Caltagirone, dopo i controlli condotti dal sindaco in ospedale. “L’intervento del sindaco Lucio Greco in un contesto emergenziale è prima di tutto un legittimo esercizio del potere conferito dalla legge alla figura del primo cittadino che assume anche il ruolo di massima autorità sanitaria locale e, proprio in questa veste, bene ha fatto a recarsi di persona al “Vittorio Emanuele” – dicono i consiglieri di maggioranza – l’intervento di controllo e di denuncia contro i disservizi effettuato dal sindaco rappresenta un doveroso esercizio di cui proprio un buon sindaco, rappresentante di un intero territorio, deve farsi carico in un momento emergenziale. Ci lasciano interdetti le affermazioni prive di pregio, animate, evidentemente, da uno spirito polemico e lontane dal principio di leale e costruttiva collaborazione che, invece, dovrebbe guidare l’azione di chi amministra a tutti i livelli la cosa pubblica”. Il manager Asp ha parlato di un cronoprogramma, anche per malattie infettive, che viene rispettato, alludendo ad eventuali interessi politici di Greco.