“Scuola riparte, ma famiglie preoccupate”, Farruggia: “Su Covid gestione fallimentare”

“Ai dirigenti viene chiesto di monitorare la situazione epidemiologica della popolazione scolastica perché l’Asp non è in grado di fornire alcun dato aggiornato e attendibile e di garantire tutte le misure di sicurezza per un rientro in serenità. E’ chiaro che la situazione risulta paradossale e che la comunicazione è del tutto scollata dalla realtà. Noi da sempre abbiamo creduto con forza che la scuola in presenza fosse importantissima per i nostri ragazzi, soprattutto in un momento storico come questo, dominato dalla solitudine e da una forte carenza relazionale ed affettiva. Abbiamo sempre dato fiducia ai dirigenti scolastici e agli insegnanti tutti, ma non possiamo che ribadire, per l’ennesima volta, il fallimento della gestione della pandemia da parte di chi è deputato al controllo e alla sicurezza in ambito sanitario. L’amministrazione non riesce a smarcarsi dalle scelte e dai fallimenti della Regione e di Asp. Non riesce ad assumere il ruolo di massima carica, in materia sanitaria, assumendosi le responsabilità del caso. Domani – continua il consigliere – riapriranno le scuole, in un totale clima di incertezza per le famiglie e per i dirigenti, mentre Asp non ritiene importante dare comunicazione alla città sulla reale situazione. Ma sempre un osservatore attento non potrà non notare come stiano cambiando tutti i protocolli relativi alle quarantene nonché ai contatti con i positivi. Di fatto, non esiste più la richiesta di tracciamento e le procedure sono state alleggerite, a partire dai giorni di isolamento, ma soprattutto dalla sostituzione dei tamponi molecolari, per l’accertamento della positività e per la determinazione della fine dell’isolamento, con i tamponi rapidi. Ci chiediamo se questa nuova strategia sia dovuta ad una condizione sanitaria meno preoccupante o solo al fatto che Asp deve necessariamente far abbassare la curva epidemiologica, a discapito della salute dei cittadini. Tutto quello che serve in questo momento è una chiara ed univoca comunicazione, piuttosto che il silenzio assordante in queste fasi di panico, con la popolazione che avrebbe solo bisogno di rassicurazione. Asp dovrebbe spiegare perché ritiene che la situazione sia sotto controllo nonostante i fatti dimostrino il contrario. Dovrebbe spiegare ai cittadini perché gli interventi strutturali programmati per l’ospedale siano ancora al palo, in una situazione di emergenza che dura ormai da due anni. Dovrebbe spiegare ai cittadini, così come il sindaco, se è il caso ancora di vivere nel panico oppure mandare con serenità i propri figli a scuola”.