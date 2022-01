Allerta Covid, 173 nuovi casi in città: in totale 4.250 positivi, morto paziente nisseno

Gela. I numeri del contagio Covid, in città, sembrano poter allentare la morsa. Rimangono elevati, ma non al pari di quelli di poche settimane fa. Nelle ultime ventiquattro ore, si registrano 173 nuovi positivi, in isolamento domiciliare. I guariti sono ventiquattro e il numero complessivo dei contagiati rimane sempre sopra il livello dei 4 mila (sono 4.250). Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria e un altro è stato invece dimesso. Asp comunica il decesso di un paziente di Caltanissetta.