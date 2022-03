“Se il sindaco ci invita siamo pronti ad incontrarlo”, Siragusa: “Non è tempo di scontri”

Gela. La disponibilità, anzitutto politica, c’è ormai da entrambe le parti. Il sindaco Lucio Greco e la dirigenza locale del Pd potrebbero ritrovarsi insieme, su due temi portanti, rilancio industriale e ripresa del comparto agricolo. L’iniziativa, la scorsa settimana, l’ha presa il segretario dem Guido Siragusa, considerando prioritari interventi che possano risollevare le sorti di due settori economici cruciali. Un “fronte comune”, per il dem, è possibile, indipendentemente dai posizionamenti politici. Ieri, Greco si è detto disponibile ad un incontro, di fatto superando anche le ultime ritrosie. “Un incontro con il sindaco? Noi ci siamo. Se il primo cittadino ci inviterà, risponderemo favorevolmente. Abbiamo idee precise per settori come industria e agricoltura. La crisi è adesso e non si può attendere ancora. Pensiamo che queste nostre idee possano diventare priorità della città”, dice Siragusa. Il segretario è pronto ad incontrare l’avvocato Greco, nonostante le turbolenze che ci sono state, anche nel recente passato. “Le differenze rimangono – aggiunge Siragusa – stiano tranquilli gli esponenti di maggioranza. Il Pd è interessato solo ai temi e a dare risposte agli imprenditori e agli agricoltori del territorio. Le polemiche e le provocazioni? Non mi interessano. Non è il tempo degli scontri politici. La nostra proposta l’abbiamo avanzata al sindaco e non ad altri. Certo, dispiace che qualcuno usi una certa terminologia, ma noi andiamo avanti”. Il segretario del Pd pare ormai ben convinto che il dialogo con il sindaco non sia più un mero auspicio politico. Dem e Greco possono sedersi intorno allo stesso tavolo e Siragusa lancia segnali di distensione anche in direzione dei civici.