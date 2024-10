Secondo brindisi consecutivo per il Gela Basket: battuto il Siracusa per 65-57

Gli 78 punti subiti domenica scorsa, nonostante la vittoria, non sono pochi e i gelesi, in settimana, si sono allenati tanto sulla fase difensiva, per evitare di concedere nuovamente così tanto agli avversari e per arginare meglio le scorribande offensive del Basket Siracusa, che ha sofferto lo strapotere fisico dei biancazzurri e non è riuscito a penetrare con facilità. Secondo successo consecutivo per il Gela Basket, che dimostra di aver trovato la quadra e l’amalgama giusta per affrontare l’insidioso campionato di Serie C.