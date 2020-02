Sei stato mio avversario? Allora ti premio!

Gela. Dopo il puntuale, dirompente e pertinente intervento del consigliere Rosario Trainito nel consiglio comunale di qualche sera fa, credo sia doveroso dare ulteriore luce ad una vicenda che è ormai divenuta piuttosto nota. Nella annunciata ma mancata ristrutturazione della giunta municipale è entrato a farvi parte anche l’UDC e questo non poteva non provocare, per certi aspetti, uno scandalo. O, quantomeno, fa senso apprendere che l’accanito e sdegnato avversario di ieri venga clamorosamente e inopinatamente premiato, senza che abbia nel tempo acquisito particolari meriti. E gli amici, quelli che hanno sempre sostenuto l’avv. Lucio Greco profondendo, in quello che si pensava essere un progetto condiviso, le loro migliori energie? Quelli possono anche attendere! Che cosa poi debbano ancora attendere non si capisce proprio! O, meglio, si è capito molto bene: dietro un promettente “poi” non c’è altro che un categorico e sprezzante “mai”! Intanto non si capisce perché l’UDC, dopo aver sbattuto la porta in faccia all’avv. Lucio Greco, reo di aver consentito al Pd di entrare nella coalizione da lui capitanata, abbia potuto fare una tale e spregiudicata inversione ad U. Ricordo che l’UDC era andato ad infoltire il gruppo della cosiddetta destra per crocifiggere, politicamente, proprio l’avv. Lucio Greco. Ma in politica, si sa, mai dire mai.