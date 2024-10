Serie C, buona la prima per l’Albert Nuova Città di Gela

Gela. La prima giornata del campionato di Serie C femminile arride alla Nuova Città di Gela. Al PalaLivatino, le giallorosse sconfiggono il Catania col punteggio di 3-1. Primo set equilibrato. Le due squadre si studiano a vicenda e lottano punto a punto. Ad avere la meglio è la squadra di casa, che raddoppia nel parziale successivo con un netto 25-14. È qui che esce fuori il Catania Volley. Le etnee non ci stanno, mettono in campo tutta la propria personalità e accorciano le distanze. Quarto set molto simile al primo. Le due squadre lottano su ogni palla vagante senza paura fino al 16-16. Da quell’esatto momento la squadra di casa si rimbocca le maniche e sale in cattedra, chiudendo i conti con un nitido 25-18.