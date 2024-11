Serie C, domani al PalaLivatino il derby tra Gela Basket e Invicta Caltanissetta

Gela. Tempo di derby in casa Gela Basket. Di scena al PalaLivatino lo scontro fra i locali e l’Invicta di Caltanissetta, storica rivale dei biancazzurri. La sfida vedrà da una parte una squadra in rampa di lancio che ha perso le prime due di campionato ma che ha vinto le ultime due, contro Giarre e Siracusa, e da una parte una squadra che non ha ancora trovato il primo successo sul campo. I nisseni sono, infatti, l’unica squadra dell’intero girone a quota 0 punti in classifica. Partita dunque abbordabile per i biancazzurri ma è vietato abbassare la guardia e sottovalutare la squadra avversaria, come accaduto a Torrenova.