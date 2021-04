Servizi aggiuntivi negati agli infermieri del territorio, accusa del Nursind

La platea degli infermieri che beneficerebbe dell’indennizzo, differente dal lavoro straordinario, è molto alta. “Come noto – scrive il Nursind – gli infermieri, le ostetriche e gli operatori sanitari sono ancora impegnati, in questa emergenza covid, a 360 gradi, e tutti i giorni si prodigano per salvaguardare la salute dei cittadini, salute minacciata dal coronavirus. Affrontano turni impossibili, stress emotivi inimmaginabili e hanno un rischio di contrarre la malattia di gran lunga superiore al cittadino medio. Sono sempre loro, infatti, i primi ad affrontare disagi, compiere sacrifici e fronteggiare le varie minacce alle quali sono quotidianamente esposti. Per questi motivi vi chiediamo di dare la giusta attenzione verso chi oggi, si trova qui a rischiare la propria vita per salvarne altre”. Il Nursind, inoltre, è convinto che sia doveroso da parte dell’Asp di Caltanissetta lanciare un segnale di vero riconoscimento a chi, da sempre, ha contribuito, come anche in questa emergenza pandemica, ad evitare l’implosione dei servizi sanitari della provincia di Caltanissetta.