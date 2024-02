Servizio rifiuti, Impianti revoca tutte le procedure di concorso: organico al completo per le attività

Gela. Il servizio di raccolta rifiuti in house è partito lo scorso anno, dopo quasi un decennio di attività affidate alla campana Tekra. Impianti Srr, la società che porta avanti tutte le fasi, con l’avallo di pareri legali e della controllante Srr4, scelse la strada delle assunzioni dirette dei dipendenti, mettendo da parte la procedura dei concorsi, che era già partita. Una norma, a fine 2022, costituì l’appiglio giusto per salvaguardare di fatto l’intero personale ex Tekra, in città e in tutti gli altri Comuni dell’ambito. A seguito di un ulteriore parere legale rilasciato a fine dello scorso anno, con il sì di Srr4, l’amministratore di Impianti, l’ingegnere Giovanna Picone, ha adesso messo la firma su un provvedimento che revoca definitivamente le procedure di concorso.