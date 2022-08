Servizio rifiuti, tavolo per le assunzioni: Fp Cgil scrive a Greco

Sul bando per le assunzioni manca un accordo complessivo e per Anzaldi il tavolo da tenere in municipio può essere l’occasione decisiva per definire tutti gli aspetti, “speriamo in presenza anche di tutti gli altri sindaci della Srr”, aggiunge. “Il tema delle assunzioni è prioritario e adesso anche il presidente della Srr sembra accorgersi dell’emergenza occupazionale”, conclude il sindacalista.