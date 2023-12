Settantenne ferito per il borsello che aveva con sé, giudizio per rapina: sentita testimone

Gela. Un settantenne cadde a terra riportando ferite mentre gli veniva portato via il borsello che aveva con sé. I fatti si verificarono nella zona del museo regionale. L’inchiesta successiva portò ad individuare Gianfranco Turco come responsabile di quanto accaduto. Con diversi precedenti penali alle spalle, ora si trova davanti al collegio penale del tribunale e risponde di rapina. Nel corso dell’udienza tenutasi ieri, è stata ascoltata una donna, residente in zona, che si accorse di tutto. Ha riferito di aver visto un giovane avvicinarsi alla vittima proprio per strappargli il borsello. Il settantenne fu costretto alle cure dei sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.