Sfiducia e correttivi, vertice centrodestra: in commissione confermati tempi lunghi

Gela. Sfiducia, atti finanziari e correttivi. È il trittico politico che in serata sarà sul tavolo della coalizione di centrodestra. È stata fissata una riunione urgente, su richiesta delle segreterie dei partiti firmatari della mozione. La Lega ha dovuto prendere atto che il consigliere Giuseppe Spata va in controtendenza rispetto alla decisione di non trattare la sfiducia in aula consiliare. Il resto dell’alleanza però vuole fare chiarezza, sulla mozione (gli altri partiti non hanno fatto dietrofront) ma anche sulle scadenze per gli atti finanziari, ormai destinate a non essere rispettate dall’amministrazione. “Dobbiamo cercare di avere una posizione condivisa – dice il consigliere FdI Salvatore Scerra – nel centrodestra, tutte le proposte vanno rispettate ma alla fine serve uscire compatti”. Senza rendiconto 2021 e in mancanza di correttivi, il centrodestra difficilmente potrà muoversi in modo guardingo nei riguardi della giunta. “Ci sono cose gravi che non si possono accettare – aggiunge Scerra – saremo intransigenti. Le scadenze poste dalla Corte dei Conti non saranno rispettate. È di una gravità assoluta”.