“Sfiducia? FdI non è opposizione a prescindere, valuteremo correttivi”, Catania: “Tavolo centrodestra”

Gela. La mozione di sfiducia è una sorta di boa di passaggio quasi decisiva non solo per le sorti dell’amministrazione Greco ma anche per mettere insieme l’impalcatura del centrodestra locale. Sono soprattutto i partiti di quest’area a supportare la mozione, che a breve arriverà in aula consiliare. Cosa possa succedere non è ancora chiaro. Nel centrodestra, c’è chi spinge per chiudere prima possibile l’esperienza Greco (leghisti e forzisti si muovono in questa direzione) ma ci sono anche gruppi che non si lasciano trascinare dall’impeto del tutto e subito. I meloniani di Fratelli d’Italia, già la scorsa settimana, hanno ribadito che non ci saranno passi indietro sulle firme apposte alla mozione. La sfiducia, però, verrà valutata in aula. Una linea confermata dal parlamentare Ars Giuseppe Catania, che è in costante contatto con il gruppo cittadino. “L’abbiamo detto – spiega – la mozione di sfiducia verrà valutata in aula, al momento della discussione. Cosa dobbiamo valutare? Anzitutto, vogliamo capire come si muoveranno gli alleati della coalizione. Inoltre, non dimentichiamo che l’amministrazione comunale ha l’obbligo di attuare misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. E’ un impegno probante che tocca non solo la politica ma anche le forze sociali della città. Verificheremo se i correttivi seguiranno una linea di coerenza. Sono tutti passaggi importanti che bisogna considerare. Fratelli d’Italia è un partito che è sempre stato all’opposizione della giunta Greco e di certo nessuno intende rinunciare alle firme apposte alla mozione. Però, gli approfondimenti vanno fatti perché non siamo e mai saremo opposizione a prescindere. Se i numeri attesi non dovessero arrivare, allora non ci sarà più nulla da valutare”.