Sfiducia, meloniani a confronto: domani riunione per decidere sulla chiamata di Greco

Gela. La sfiducia siglata centrodestra non potrà fare a meno del supporto dei meloniani. In aula consiliare, il loro è il gruppo più nutrito, anche se devono rinunciare al poker, causa indisponibilità a tempo indeterminato del consigliere Giuseppe Caruso, che tra gli scranni e nelle commissioni non si è mai visto (lavora fuori dalla Sicilia). Il tavolo convocato dal sindaco Lucio Greco qualche riflessione in più la sta facendo emergere. E’ probabile che il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera alla fine decida di partecipare. Però, gli esponenti di FdI vogliono anzitutto valutare con attenzione e domani mattina è prevista una riunione interna al gruppo consiliare, con la presenza del coordinatore. Quasi impossibile che i consiglieri della Meloni possano indietreggiare, magari ritirando le firme già apposte. La situazione finanziaria dell’ente e la necessità dei correttivi richiesti dalla Corte dei Conti sono però variabili da non prendere sottogamba. La sfiducia del centrodestra, sulla carta, dovrebbe essere la prova generale per l’alleanza in vista delle prossime amministrative. Si lavora ad un progetto alternativo a quello della giunta Greco. Anche tra le fila del partito locale qualche dubbio c’è sempre stato, anzitutto rispetto alle mosse degli alleati.